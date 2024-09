Glow News – EXCLUSIVO: William Bonner faz pedido ousado para a Globo ao negociar saída do Jornal Nacional; saiba tudo

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 05/09/2024 - 15:17 Para compartilhar:

William Bonner está cansado. A longa jornada de trabalho e a enorme responsabilidade de ser editor-chefe e apresentar o principal telejornal do país parecem ter pesado bastante para o jornalista nos últimos tempos.

Essa percepção tem gerado inúmeros comentários nos bastidores e, claro, provocado algumas movimentações. No momento, Márcio Bonfim e César Tralli são os mais cotados para a futura substituição.

Aos 60 anos de idade, 28 deles à frente do Jornal Nacional, Bonner já sinaliza o desejo de “desacelerar”. A Globo tem interesse de mantê-lo no posto até quando ele desejar, mas alguns acreditam que não será uma missão fácil ter garantia de que o âncora estará na cobertura das próximas eleições presidenciais no Brasil.

