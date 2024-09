Glow News – EXCLUSIVO: Relação com bets faz Globo desistir de projeto com Galvão Bueno e fim de contrato é revelado

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 25/09/2024 - 12:08 Para compartilhar:

Nos últimos dias a relação de Galvão Bueno e a Globo esfriou. Galvão que em 2022 chegou a ter anunciada a sua aposentadoria das narrações esportivas na TV conseguiu reverter o fim do seu contrato com a Globo e fez um outro acordo onde passou a fazer parte do time de apresentadores do canal.

Como Matheus Baldi, do “Glow News”, havia antecipado, o resultado de uma pesquisa encomendada pela Globo que demonstrava um forte apelo comercial do profissional teria sido ponto importante para a renegociação. Também contou que o nome de Galvão chegou a ser cogitado para assumir o programa “É de Casa”. Com um alto salário fixo seria um caminho para justificar sua manutenção com um vínculo fixo.

