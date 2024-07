Glow News – EXCLUSIVO: Ratinho será sentenciado em processo após chamar deputado de ‘vagabundo’

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 29/07/2024 - 17:24 Para compartilhar:

O nome de Carlos Roberto Massa, o Ratinho, 68 anos, voltou a gerar polêmica. Segundo uma fonte do Glow News, o apresentador será sentenciado em processo após chamar deputado de ‘vagabundo’. Em junho do ano passado, ele deu o que falar após criticar a Parada do Orgulho LGBTQIA+ e chamá-la de “carnaval dos infernos”.

Em seu programa no SBT, Ratinho disparou: “Como é aquele negócio lá? A parada gay… queria pedir, vai fazer lá no sambódromo, a bagunça lá domingo, vai lá no sambódromo gente, lá você fica pelado e faz o que você quiser”.

“Deixa a Avenida Paulista para família, pra ir lá brincar com as crianças, deixa a Avenida Paulista para as famílias, vai na parada gay lá no diabo do sambódromo, lá pode, porque na minha opinião, a parada gay é um outro carnaval”, completou o veterano.

