Glow News – EXCLUSIVO: ‘Não existem grandes protagonistas na TV com mais de 50 anos’, diz Claudia Raia

Do Glow Newsi Do Glow News 28/08/2024 - 14:10

Durante um evento sobre saúde e bem-estar promovido pela Puravida, empresa de alimentos e suplementos naturais, na terça-feira, 27, a atriz Claudia Raia, de 57 anos, revelou com exclusividade ao Glow News os cuidados que tem com a beleza, falou sobre maternidade, etarismo e sua saída da TV Globo, após mais de 40 anos na emissora carioca.

Ao ser questionada quais os cuidados de beleza para se manter em forma e sempre linda, Claudia explica: “Tenho uma vida regrada com uma boa alimentação, atividade física, de cuidado com a pele e suplementação. Isso não é da noite para o dia, é uma vida inteira, na verdade. Eu tive a sorte de também ser uma atleta, né? Porque a gente diz que bailarino é um misto do atleta e das artes”.

