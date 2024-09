Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 15/09/2024 - 12:17 Para compartilhar:

Novidade na área! A partir de 15 de setembro, o “Programa do João”, na Band, chega com tudo aos domingos. João Silva, de 20 anos, vai trazer toda sua alegria e acolhimento na atração, que passará trazendo a ser exibida às 22h, logo após o “Perrengue na Band”. O rapaz promete reunir a família brasileira para fechar o final de semana com chave de ouro e iniciar uma nova cheia de energia.

Nesta nova edição, João Silva poderá ser visto explorando grandes eventos, como shows, festivais, lutas e jogos, em experiências imersivas e cheias de aventuras. Além disso, ele mostrará todos os bastidores desses acontecimentos. Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.