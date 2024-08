Glow News – EXCLUSIVO: equipe de Ana Hickmann se manifesta sobre possível saída da apresentadora da RecordTV

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 12/08/2024 - 17:41 Para compartilhar:

Ana Hickmann fora da RecordTV? Segundo informações do Notícias da TV, a relação da apresentadora com a emissora está estremecida, e seu contrato, que vence no final do ano, pode não ser renovado. Ainda de acordo com o veículo, o empresário de Hickmann já sondou o interesse de SBT, Band e RedeTV!.

Equipe de Ana Hickmann se pronuncia

Procurada pelo Glow News, a equipe de Ana Hickmann negou a informação do portal e afirmou: “São especulações, não tem procedência.”

A nossa reportagem também entrou em contato com a Record, mas, até o momento, não teve resposta. Assim que houver um posicionamento da emissora, esta nota será atualizada.

