Glow News – EXCLUSIVO: Deolane solta no fim de semana? Advogado explica possível nova estratégia para conseguir liberdade da influenciadora

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 13/09/2024 - 15:49 Para compartilhar:

Deolane Bezerra segue presa na Colônia Penal Feminina de Buíque, sob suspeita de lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar. Depois de ter perdido sua prisão domiciliar, a influenciadora teve um pedido de habeas corpus negado na manhã desta sexta-feira, 13, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas ainda pode recorrer e fazer um novo pedido no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em live com o jornalista Matheus Baldi nesta sexta-feira, 13, o advogado Dr. Francisco Gomes explicou ao Glow News sobre a possibilidade. “Ela ainda tem chance em Brasília, porque essa decisão que foi negada no STJ (Superior Tribunal de Justiça), cabe um novo pedido de habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal). Cabe aos advogados dela tentarem no Supremo. O Supremo é a última tentativa, se não conseguir no Supremo, acabou”, esclareceu.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.