Glow News – EXCLUSIVO: Chegada de Eliana contribuiu para desligamento de Marcio Garcia da Globo; saiba detalhes

Segundo informações da Folha de S. Paulo, Márcio Garcia foi dispensado depois de 15 anos e não faz mais parte do time de colaboradores da Globo. O apresentador estava fora do ar desde dezembro de 2022, quando foi substituído por Fátima Bernardes no “The Voice Kids”.

De acordo com uma fonte da emissora carioca que contou ao Glow News, a chegada de Eliana contribuiu para que Marcio Garcia não tivesse seu contrato renovado com a Globo.

A política de controle de custos, que já vem sendo adotada pela platinada há um tempo, prevê que artistas com grandes salários só terão contratos fixos renovados se estiverem com projetos no ar ou em fase de planejamento de projeto com interessante perspectiva comercial.

“Agora, quando tem uma grande contratação, certamente, eles olham para onde é possível cortar custo. É uma outra realidade”, garantiu uma fonte da Globo.

