Glow News exclusivo – Carol Barcellos fala pela primeira vez sobre vida amorosa ao lado de Marcelo Courrege

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 05/11/2024 - 17:11

Apesar da grande exposição no começo do namoro, o casal Carol Barcellos e Marcelo Courrege vem tentando manter a vida pessoal mais reservada. A jornalista que, em agosto, deixou a Globo após 20 anos, acertou seu retorno à TV com o canal Times CNBC. A emissora de notícias focadas em negócios estreia no Brasil no próximo dia 17. Um dos principais investimentos do setor nos últimos anos.

Durante o evento de lançamento do renomado canal na última sexta-feira, dia 1, o jornalista Matheus Baldi, do Glow News, conversou com exclusividade com Carol que falou sobre a alegria de poder, agora, atuar na televisão em outros segmentos além do esporte. Na platinada, ela comandava o bloco esportivo do Bom Dia Brasil e chegou a apresentar o Globo Esporte e Esporte Espetacular.

