Glow News – EXCLUSIVO: Bloco de Ivete Sangalo fora do Carnaval de Salvador? Saiba os bastidores!

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 19/10/2024 - 7:54 Para compartilhar:

O Bloco Coruja, que desde 2002 é comandado por Ivete Sangalo, sendo um dos mais aguardados do Carnaval de Salvador, tem destino incerto no ano que vem. A página Bahia Notícias contou que o futuro do bloco é um assunto evitado pelos sócios, que tentam repassar a responsabilidade para a equipe de Ivete Sangalo.

O Bahia Notícias tentou conversar com Marcelo Rangel, um dos sócios do Bloco Coruja, durante o lançamento do Camarote Club, do qual também é sócio, mas o empresário disse apenas que “ainda não pode falar sobre isso”, desconversando. O portal também entrou em contato com Cynthia Sangalo, que aparece como administradora do bloco desde 2012, mas ela não retornou o contato.

A última resposta da assessoria de Ivete Sangalo sobre o Carnaval 2025 foi no início de setembro, antes da apresentação da artista no Rock in Rio, quando a equipe informou que o projeto ainda estava em construção.

O jornalista Matheus Baldi, do Glow News, conversou com duas fontes na noite desta sexta-feira, 18, que garantiram que Ivete só deverá mesmo participar do Carnaval Pipoca, ação paga pela administração pública na qual ocorre a folia gratuita para o público, com blocos sem cordas e sem a necessidade de compra de abadás.