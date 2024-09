Glow News – EXCLUSIVO: Assim como Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro também deve deixar a Record e planeja até mudança de cidade

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 03/09/2024 - 18:45 Para compartilhar:

Conforme antecipado pelo jornalista Matheus Baldi, do Glow News, nesta segunda, a apresentadora Ana Hickmann está na fase final do seu acerto para comandar um programa aos domingos da RedeTV!.

Mas, o que também foi descoberto é que sua colega de programa, Ticiane Pinheiro, sinalizou o desejo de mudança de emissora para 2025. Tici já se movimenta para conseguir um acordo com a Globo. No primeiro momento, a loira está disposta a acertar uma atração para um dos canais pagos do grupo, claro, já de olho em alguma oportunidade na TV aberta.

O maior incentivador para todo esse movimento é César Tralli. O jornalista vem se dedicando para conseguir o posto de substituto natural de William Bonner. O ex-marido de Fátima Bernardes está cansado e pretende reduzir um pouco da sua jornada de trabalho. Nada de aposentadoria definitiva, mas quer novos desafios e uma rotina mais tranquila.

