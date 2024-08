Glow News – Excesso de projetos na Globo podem prejudicar imagem de Eliana, afirma especialista

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 07/08/2024 - 18:48 Para compartilhar:

Na noite desta quarta-feira, 7, Eliana, 51 anos, fará sua grande estreia na Globo. A apresentadora, que ficou 15 anos no SBT, assumirá o comando da nova temporada do programa “Saia Justa”, no canal fechado GNT (grupo Globo), ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil.

Eliana chegou na emissora carioca com bastante prestígio, muito trabalho e quatro produtos. Além do “Saia Justa”, ela também irá substituir Ivete Sangalo no comando do “The Masked Singer” e, em dezembro, apresentará o “Vem que Tem”, um programa de entretenimento com oportunidades de compras com desconto da Black Friday.

Com quatro programas na TV Globo, a imagem de uma das comunicadoras mais famosas e elogiadas do Brasil pode ser prejudica, segundo análise de Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem, ao Glow News.

