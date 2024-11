Glow News – Ex-galã de ‘Malhação’ detalha novo empreendimento após viralizar como ambulante

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 19/11/2024 - 17:07 Para compartilhar:

Após chamar atenção ao vender cerveja como ambulante em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Daniel Erthal vai trocar as ruas por um empreendimento em Botafogo. O agora empresário conta que investiu cerca de R$ 100 mil no bar. O dinheiro para o projeto veio de trabalhos de publicidade.

“É um projeto conservador. Eu boto a mão na massa mesmo. Entendi que o modelo que vou trabalhar é barriga no balcão. Eu vou atender meus clientes. Estou tocando tudo sozinho. Esse momento que estou vivendo agora é muito especial. Estou indo com afinco e todo gás. Espero ir aprendendo conforme o carro anda na pista”, declarou o ex-ator de Malhação, segundo a coluna Play do jornal O Globo.

O ator também disse que já virou alvo de críticas. “Perdi seguidores porque estava na Argentina gravando um programa para a Record e porque fui fazer um filme e apareci na piscina com a Bruna Griphao. As pessoas não entendem e disseram que era mentira, que eu não estava sem grana”.

