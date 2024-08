Glow News – Estado de saúde de Silvio Santos preocupa fãs; saiba últimas informações do apresentador

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 02/08/2024 - 15:45 Para compartilhar:

A saúde do apresentador Silvio Santos, de 93 anos, tem deixado fãs e admiradores preocupados. Na tarde de quinta-feira, 1º, o jornal “O Globo” informou que o veterano deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar outro problema de saúde depois de ter sido hospitalizado recentemente com H1N1.

Ao Glow News, a assessoria de imprensa do SBT negou que Silvio Santos está internado e disse que ele apenas deu entrada na unidade hospitalar para realizar exames.

Já nesta sexta-feira, 2, fontes do jornal “O Globo” voltaram a afirmar que o estado de saúde do comunicador vem preocupando os médicos.

