Glow News – Especialista sobre golpe que voltou a utilizar a imagem de William Bonner: ‘Pode entrar com um processo’

Do Glow Newsi Do Glow News 18/10/2024 - 17:40

O jornalista William Bonner, 60 anos, voltou a ter seu nome envolvido com golpistas da internet. O quadro “Fato ou Fake”, do portal G1, mostrou que o âncora do ‘Jornal Nacional’, da Globo, teve sua imagem e voz alteradas em um vídeo que circula nas redes sociais. O tipo de tecnologia chamada deepfake convida o internauta a clicar em um link e conferir se ele tem direito a uma suposta indenização por vazamento de dados.

O vídeo, contudo, não passa de uma fraude financeira, pois, neste caso, a voz de William Bonner foi criada com inteligência artificial. Assim, o golpe ocorre quando o site cobra o pagamento de uma taxa chamada “imposto de saque” para que a pessoa supostamente receba o dinheiro.

A fraude foi descoberta porque o vídeo original foi publicado nas redes sociais do “Jornal Nacional” para anunciar uma nova série especial—nada a ver com o site falso.

