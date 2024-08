Glow News – Especialista explica ‘problema’ que faz Pedro Scooby se distrair na hora ‘H’

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 13/08/2024 - 18:28 Para compartilhar:

Durante sua participação no programa “Surubaum”, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no YouTube, o surfista Pedro Scooby revelou o que te distrai na hora do sexo.

“Como eu tenho déficit de atenção, se tiver muita coisa por perto. Por exemplo, tem bicho no quarto, cachorro me olhando, dificulta. Pode até rolar, mas dificulta também”, explicou o surfista.

TDAH

Para entender mais sobre déficit de atenção, que faz Pedro Scooby se distrair na hora do sexo, o Glow News conversou com o psicólogo Alexander Bez, que explica o quadro do surfista.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.