Glow News – Entenda o processo de MC Mirella envolvendo a polêmica de traição de Yuri Lima e Iza

Na segunda-feira, 26, o jornalista Leo Dias informou que Iza reatou seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, após o escândalo de traição. Famosos e fãs da cantora comentaram sobre o assunto, como por exemplo, MC Mirella. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os comentários da influenciadora acabaram em processo na Justiça.

A funkeira entrou com uma ação judicial contra a influenciadora Amanda Cristina Radiante. Quando a traição veio a público, MC Mirella disse que chegou a receber mensagens de Yuri Lima quando Iza já estava grávida de Nala, sua primeira filha com o jogador de futebol. Contudo, uma internauta não gostou do comentário e deu início a uma série de ataques contra a artista.

