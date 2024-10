Glow News – Entenda a briga entre Fabiana Justus e Mel Mizue; Rafaella Justus também entrou na confusão

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 02/10/2024 - 17:22 Para compartilhar:

Mel Mizue e Fabiana Justus confirmaram o afastamento e o fim da amizade. As duas trabalhavam juntas e apareciam quase diariamente uma com a outra, mas quem as acompanha percebeu que, especialmente após Fabiana ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda, Mel se afastou e as duas passaram a não trabalhar mais juntas.

Diante disso, um seguidor questionou Fabiana Justus sobre o assunto. “Percebi que se afastou de ‘amigas’, antes muito próximas. Como está sendo esse processo?”, perguntou o internauta em uma caixinha de perguntas.

Sem citar nomes, Fabiana respondeu que se afastou de uma pessoa específica, deixando claro que estava falando de Mel. “Na verdade, foi de uma específica que muitas de vocês perguntam…e eu vou falar só uma vez: sim, nos afastamos. Não tenho mais o que falar sobre isso e nem quero! Espero que entendam! Vamos focas nas pessoas que continuam na minha vida”, escreveu ela.

