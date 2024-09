Glow News – Em encontro com Michelle Bolsonaro, Jojo Todynho declara seu voto no Rio de Janeiro

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 14/09/2024 - 8:06 Para compartilhar:

Em evento do Partido Liberal (PL), mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã de sexta-feira, 13, Jojo Todynho encontrou com a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, e declarou voto no candidato a prefeito do Rio de Janeiro Alexandre Ramagem, apoiado pela família do ex-presidente.

De acordo com informações do portal LeoDias, Jojo foi convidada pela esposa de Bolsonaro para prestigiar o evento e manifestar apoio ao pai de criação, Dr. João Branco, que é candidato a vereador na cidade. Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.