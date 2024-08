Glow News – Elogiadas por boa forma em quadro no ‘Domingão’, saiba segredos de beleza de Angélica e Xuxa

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 26/08/2024 - 18:29 Para compartilhar:

Na noite do último domingo, 25, Angélica e Xuxa, duelaram na estreia da nova temporada da ‘Batalha de Lip Sync’, quadro do programa “Domingão com Huck”, da Globo. Apesar de terem empatado no divertido quadro de dublagens, as loiras mandaram bem em suas respectivas performances, deixando o público empolgado ao vê-las juntas na telinha.

Xuxa virou Angélica por um dia. Depois, a esposa de Luciano Huck se transformou na Rainha dos Baixinhos. Já no segundo show, Xuxa encarnou Lady Gaga, enquanto Angélica dublou Miley Cyrus.

“Vocês ficaram mais bonitas, mais espertas, mais gatas, mais tudo. Vocês são prova que são iguais vinho: o tempo só melhora. Então vocês merecem todos os aplausos, não só do Domingão, mas de todo o Brasil”, disse Huck recebendo aplausos.

Além do elogio de Luciano Huck, internautas e fãs também foram à loucura com a boa forma de Angélica, de 50 anos, e Xuxa, 61, que exibiram corpos sarados e torneados.