Glow News – Efeito da lipo? Cirurgião explica boa forma de Virginia 10 dias após o parto de seu terceiro filho

Heitor Piresi Heitor Pires - https://istoe.com.br/author/heitor/ 19/09/2024 - 17:02 Para compartilhar:

Por meios dos stories do Instagram, Virginia Fonseca impressionou seus seguidores e fãs ao revelar como está sua barriga 10 dias depois do nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe. Na quarta-feira, 18, a influenciadora compartilhou uma foto no espelho antes de ir tomar banho, em que aparece de top e calcinha.

Pouco tempo depois do herdeiro nascer, Virginia publicou uma foto parecida. É possível ver que sua barriga ainda está inchada. “Menos de 24 horas pós-parto. Ainda vemos uma gravidinha de uns 6 meses?”, disse ela.

Lipo LAD de Virginia

A barriga definida e chapada de Virginia sempre é assunto nas redes sociais. Mesmo após suas gestações, a apresentadora do SBT consegue manter o resultado de sua lipo LAD, que foi realizada em 2020.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.