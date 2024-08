Glow News – Duda Beat denuncia roubo de bolsas de luxo, joias e roupas de sua mala

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 11/08/2024 - 12:17 Para compartilhar:

A cantora Duda Beat, 36 anos, denunciou no sábado, 10, que teve itens roubados de sua mala durante uma viagem do Rio de Janeiro para a Grécia. Segundo ela, sua mala foi aberta e revirada em algum momento do trajeto e foram levadas bolsas de luxo, roupas e uma caixinha de joias.

Em seus stories no Instagram, a cantora, que viajou de férias ao lado de Anitta, Bruna Griphao e outras amigas, relatou o caso e cobrou a companhia aérea por um posicionamento e pelo ressarcimento de seu prejuízo.

