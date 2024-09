Glow News – Dia do irmão: veja os famosos que são da mesma família e você não sabia

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 05/09/2024 - 16:58 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 5 de agosto, é comemorado o Dia do Irmão. Muita gente não sabe, mas alguns famosos são brothers de famosos. A reportagem do Glow News lista as personalidades que são da mesma família e você não sabia. Confira!

Bianca e Lorena Comparato

A atriz Bianca Comparato é irmã de Lorena Comparato — que depois de muitos trabalhos de prestígio no Brasil fez uma participação em “Grey’s Anatomy” (ABC/Sony) nos EUA este ano.

Danton e Selton Mello

O ator Selton Mello é irmão do também ator Danton Mello.

