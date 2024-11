Glow News – Detonou enredo de novela da Globo e mais: relembre gafes de Ana Maria Braga no ‘Mais Você’

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 11/11/2024 - 18:52 Para compartilhar:

Ana Maria Braga recebeu Tati Machado para comentar as novidades da novela ‘Mania de Você’, da Globo, escrita por João Emanuel Carneiro, que tem enfrentado alguns obstáculos para cativar o público. Prometendo reviravoltas na trama, as chamadas da emissora anteciparam que Luma (Agatha Moreira) vai acusar Viola (Gabz) de roubar suas receitas, e o assunto foi pauta no ‘Mais Você’ desta segunda-feira, 11.

Na atração matinal, a apresentadora acabou apontando uma incoerência no enredo da novela, o que gerou um mal-estar ao vivo. “A Luma vai dizer que a Viola roubou todas as receitas dela, e vai ter um show naquele restaurante”, comentou Tati Machado.

“Então vai ter polícia, mas não tem como roubar receita. Na verdade, isso não existe”, decretou Ana Maria, criando um clima tenso. “Por exemplo, qualquer pessoa pode copiar receita de outra pessoa, porque é de domínio público. E agora, como é que faz?”, questionou.

