Glow News – Destaques da semana: cantora de namorado novo, internação de apresentador e cirurgia bizarra de modelo

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 02/08/2024 - 17:06

O mundo dos famosos está sempre repercutindo, seja com notícias boas e outras nem tanto. Cantora famosa de namorado novo, produtora de conteúdo adulto faz procedimento estético polêmico, atriz dá o que falar ao fazer rara aparição, filhas de jogador com o mesmo “problema de saúde” e mais.

Filhas de Neymar podem ter o mesmo “problema” de saúde

Após serem divulgadas algumas fotos de Helena, filha de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly, que nasceu no começo do mês de julho, internautas apontaram que a criança supostamente possa ter o mesmo “problema” de saúde da irmãzinha, Mavie, de nove meses, que é filha do jogador com a influenciadora Bruna Biancardi.

Sandy está amando

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Sandy estaria vivendo um romance com o médico Pedro Andrade, dez meses após o fim do seu casamento de 15 anos com Lucas Lima, que foi anunciado pelo ex-casal em setembro do ano passado.

