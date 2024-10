Glow News – Deborah Secco: entenda como o trauma paterno pode prejudicar sua vida amorosa

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 24/10/2024 - 13:28 Para compartilhar:

Ao participar do programa ‘Saia Justa’, do GNT, a atriz Deborah Secco, 44 anos, revelou que tem dificuldade em se relacionar amorosamente com os parceiros e que carrega um trauma de infância em relação ao seu pai.

Na atração, Secco ainda contou que costuma buscar o mesmo padrão de indiferença e abandono em seus relacionamentos, legado deixado pela figura paterna, o que se tornou tema na terapia.

“Durante alguns anos, repeti um padrão específico, que é o buraco deixado pelo meu pai. Depois de muitos anos de análise, eu descobri que procurava um padrão pai. Foi preciso muito estudo sobre isso; comecei a buscar modelos diferentes e a quebrar esses padrões”, disse, detalhando que se sentiu abandonada e passou a procurar esse homem que faltava nos rapazes com quem se relacionou.

“Meu pai e minha mãe se separaram, e eu me senti, em algum momento ali, abandonada por ele. Então, procurava pelo padrão do homem que me abandonaria, o homem que eu deveria lutar arduamente para conquistar, aquele homem que, de fato, não me queria. Esse foi o padrão que repeti por muito tempo, porque a minha criança ainda estava abandonada. Agora, em todo relacionamento, revisito essa criança e falo: ‘É sua dor que estou sentindo? É por você que estou indo atrás desse cara?'”, refletiu.

Ao Glow News, Renata Fornari, especialista em autoconhecimento, fez uma análise sobre o caso da atriz Deborah Secco e explicou como o trauma paterno pode prejudicar sua vida amorosa.

