Glow News – De traição a estupro: relembre as polêmicas envolvendo jogadores de futebol

Do Glow News 11/07/2024 - 16:54

A cantora Iza, 33 anos, usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 10, para revelar que foi traída pelo seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, 29. Por meio de um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, a artista, que está grávida de sete meses de uma menina, que se chamará Nala, anunciou o fim do relacionamento.

“Não somos mais um casal”, disse Iza. O namoro de Iza e Yuri Lima foi anunciado em janeiro de 2023. A cantora conheceu o jogador pelas nas redes sociais e eles não se largaram mais.

Assim como os famosos, alguns jogadores de futebol também já se envolveram em polêmicas fora dos campos. O Glow News lista abaixo históricos de traições, pensão alimentícia e estupro envolvendo nomes como o de Neymar, Éder Militão, entre outros.

