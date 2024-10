Glow News – De saída do SBT, Regina Volpato tem carreira de sucesso e conta com o carinho do público

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 08/10/2024 - 18:53 Para compartilhar:

Fãs e telespectadores ficaram surpresos com a notícia da saída de Regina Volpato, 56 anos, do programa “Chega Mais”, do SBT. A apresentadora revelou que não pretende mais comandar uma atração diária e que gostaria de ter mais tempo para curtir a filha.

No último domingo, 6, Volpato confirmou que deixará a emissora de Silvio Santos e deu detalhes sobre o pedido de demissão, que aconteceu na última sexta-feira, 4.

“Não quero ficar fixa em um só lugar. Eu fico aqui, minha filha está lá na Eslovênia; a gente tem poucos dias, não são nem meses por causa das férias. Então, foi só por isso. Ainda não sei se vou à Europa visitar minha filha ou se ela vem ao Brasil; estamos conversando”, explicou ela ao portal da revista “Caras Brasil”.

