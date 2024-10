Glow News – De Ronnie Von a MC Daniel: famosos ficam no escuro em casa e desabafam após falta de luz em São Paulo

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 14/10/2024 - 19:30 Para compartilhar:

A forte tempestade que passou pelo Estado de São Paulo na última sexta-feira, 11, afetou diversas residências da capital paulista e da região metropolitana, que ficaram sem energia elétrica, somando já três dias de apagão. Além de pessoas anônimas, alguns famosos também foram afetados e desabafaram sobre a falta de luz em suas mansões.

A concessionária Enel Distribuição SP informou que 430 mil imóveis de cidades da Grande São Paulo continuavam sem energia elétrica até as 11h desta segunda-feira, 14, o terceiro dia de apagão. De acordo com a empresa, cerca de 280 mil desses endereços sem luz estão na capital paulista, enquanto os demais estão em cidades como Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

A reportagem do Glow News lista abaixo algumas personalidades que ficaram no escuro devido à falta de luz em São Paulo. Saiba quem!

