Glow News – De Felipe Neto a Luana Piovani: veja os famosos que se manifestam sobre fim da escala 6×1

Do Glow Newsi Do Glow News 13/11/2024 - 16:33

Um assunto tem provocado muito debate nas redes sociais: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6×1 (seis dias de trabalho e um de descanso). Na terça-feira, 12, a PEC atingiu o quórum de assinaturas necessário para tramitar na Câmara dos Deputados. O projeto é de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que formalizou a iniciativa do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), do vereador eleito carioca Rick Azevedo (PSOL).

O texto da PEC pretende reduzir a jornada de trabalho das atuais 44 horas semanais para 36 horas semanais, com limite de oito horas diárias, o que, na prática, criaria a escala de trabalho de 4×3 no Brasil. A jornada de 44 horas semanais foi instituída em 1943 pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e referendada na Constituição de 1988. Veja perguntas e respostas sobre o tema aqui. Com o assunto dando o que falar na internet, famosos se posicionaram a favor ou contra a proposta. O Glow News lista abaixo alguns deles. Confira! Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ