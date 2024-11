Glow News – De cobertura milionária em Dubai a outras propriedades luxuosas: conheça todas as mansões de Neymar

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 19/11/2024 - 18:13 Para compartilhar:

Poderoso! Neymar, 32 anos, que está entre os atletas mais bem pagos do mundo, resolveu investir ainda mais em sua fortuna. Segundo o portal LeoDias, o “menino Ney” comprou uma cobertura luxuosa em Dubai, avaliada em cerca de R$ 314 milhões (na cotação atual).

O craque fez um alto investimento no imóvel, localizado no Bugatti Residences by Binghatti, primeiro e único empreendimento residencial da Bugatti no mundo. A cobertura, que une as marcas de automóveis de luxo e imóveis em uma “colaboração sem precedentes”, foi adquirida por Neymar por 54,4 milhões de dólares, cerca de R$ 314 milhões na cotação atual.

A aquisição teve até uma cerimônia de assinatura nesta segunda-feira, 18, com a presença de Abdullah Binghatti, chefe de vendas da Bugatti, além de executivos da alta cúpula da empresa. Neymar da Silva, pai do atleta, e Bruna Biancardi, namorada do jogador, também estiveram presentes.

