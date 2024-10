Glow News – Conheça poderoso da Globo que foi casado com apresentadora e afirma que ‘TV aberta é para sempre’

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 18/10/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Com o avanço do streaming e das redes sociais, Amauri Soares, diretor da TV Globo, que cuida de 123 afiliadas, dos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e da grade de entretenimento — novelas, realities e programas de auditório — falou sobre o futuro da TV aberta e afirmou que “ela é para sempre”.

“A TV aberta tem uma lógica diferente, e nela está sua sobrevivência. Nesta era em que o algoritmo determina cada vez mais o que você consome, a televisão funciona de forma contrária: ela alterna temas e gêneros com uma grade que respeita hábitos, mas ao mesmo tempo quer surpreender”, diz Soares, que ainda respondeu se a TV aberta está com os dias contados.

O poder na Globo

Com a saída de Ricardo Waddington da Globo, em março de 2023, Amauri Soares, de 58 anos, assumiu como novo diretor dos Estúdios Globo. Amauri já era diretor da emissora e comandava a rede formada por regionais e afiliadas em todo o país.

