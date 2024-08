Glow News – Conheça João Gustavo, irmão de Marília Mendonça que ameaçou expor podres de outros artistas

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 06/08/2024 - 18:12 Para compartilhar:

Sem papas na língua! Depois que as duplas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano se recusaram a participar do tributo a Marília Mendonça, falecida no dia 05 de novembro, vítima de um trágico acidente aéreo, João Gustavo, irmão da eterna ‘Rainha da Sofrência’, fez um longo desabafo no X (antigo Twitter) e ameaçou expor podres e falar sobre interesseiros que fizeram parte da vida da irmã.

“Estou cansado! É bom que o assunto não morra já que tem gente que não quer que ele morra. Porque quando eu decidir abrir a m*rda da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás”, disparou João na rede social.

Quem é João Gustavo?

Marília Mendonça, que sempre foi muito família, fazia questão de registrar seu momento em casa e com quem amava. Muita gente não sabe, mas ela tinha oito irmãos. Alguns deles apenas por parte do pai. João Gustavo, seu irmão caçula por parte da mãe, Ruth Moreira, é um dos mais conhecidos pelo público.

