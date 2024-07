Glow News – Conheça as cirurgias plásticas mais procuradas pelos famosos

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 03/07/2024 - 14:34 Para compartilhar:

Famosas como Anitta, Virginia Fonseca, Gretchen, entre outras personalidades, por serem figuras públicas e precisarem estar sempre deslumbrantes, além de querer ter a autoestima em dia, recorrem desde uma boa alimentação, atividade física – a também diversos procedimentos estéticos no corpo e no rosto.

O Glow News conversou com o Dr. Carlos Tagliari, que é cirurgião plástico e membro SBCP e ISAPS – International Society of Aesthetic Plastic Surgery, que revelou quais as cirurgias plásticas mais procuradas pelos famosos.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro da IstoÉ