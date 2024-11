Glow News – Colecistite aguda: entenda diagnóstico que fez Jorge Aragão ser internado às pressas

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 29/11/2024 - 16:27 Para compartilhar:

Na noite de quinta-feira, 28, a assessoria do cantor e compositor Jorge Aragão, de 75 anos, informou que o artista precisou ser internado às pressas em um hospital do Rio de Janeiro após apresentar um quadro de colecistite aguda.

A equipe também informou que, devido a problemas de saúde, ele não conseguirá cumprir a sua agenda de shows prevista para este fim de semana. Aragão encerraria as comemorações do Dia Nacional do Samba, no domingo, 1º de dezembro, com uma apresentação na Cidade do Samba, no Rio.

“O sambista, juntamente com sua equipe, pede desculpas a todos que aguardavam com entusiasmo o encontro com ele e espera estar totalmente recuperado em breve para voltar à sua rotina de trabalho. Agradecemos o carinho, compreensão e respeito da imprensa, assim como do público em geral”, diz o comunicado emitido à imprensa.

