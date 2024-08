Glow News – Caso William Bonner: Infectologista explica riscos de reinfecção de Covid-19

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 21/08/2024 - 12:50 Para compartilhar:

William Bonner, 60 anos, usou suas redes sociais na segunda-feira, 19, para atualizar os seguidores sobre seu quadro de saúde após o segundo diagnóstico de Covid-19. Por conta da doença, o âncora do “Jornal Nacional”, da Globo, precisou ser afastado do comando do jornalístico.

“Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor”, disse Bonner no Instagram.

Reinfecção de Covid-19

Ao Glow News, Eduardo Medeiros, professor Associado da Disciplina de Infectologia, EPM-Unifesp e Diretor Técnico do Hospital São Paulo – Unifesp e Diretor Científico da Sociedade Paulista de Infectologia, explicou riscos de reinfecção de Covid-19.

