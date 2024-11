Glow News – Caio Castro é vítima de acidente de carro; saiba detalhes

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 12/11/2024 - 15:55 Para compartilhar:

Caio Castro surpreendeu seus seguidores na última segunda-feira, 11, ao revelar que foi vítima de um acidente. O ator, que fez sua estreia em corrida disputada na cidade de Cascavel, no Paraná, bateu com o carro ao longo do evento.

De acordo com ele, o acidente foi motivado por um vazamento de óleo. Contudo, apesar do susto, o artista tranquilizou os fãs e detalhou o acontecido: “Conheci pessoas que sangravam pelos dedos e tinham lágrimas correndo pelo rosto, com o mesmo propósito”.

“Foi um prazer estar com vocês. Mesmo sem terminar a corrida, devido ao acidente por vazamento de óleo, fizemos uma bela estreia; largamos de P32 e chegamos em P7… Ano que vem tem mais!”, completou Caio Castro. O evento do qual ele participou aconteceu entre os dias 7 e 10 de novembro. O ator ressaltou que foi um fim de semana incrível.

