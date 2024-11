Glow News – Boninho e Ana Furtado se manifestam sobre rumores de negociação com o SBT

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 28/11/2024 - 17:03 Para compartilhar:

Boninho e Ana Furtado estiveram na gravação do especial de fim de ano de Roberto Carlos, realizado no Allianz Parque, em São Paulo. O casal conversou com o colunista Marcos Bulques sobre os projetos para o futuro, incluindo os rumores de que estariam em negociação com o SBT.

O agora ex-diretor da TV Globo, que deixa a emissora no final do ano após décadas de contribuição, já declarou que vai abrir uma produtora em sociedade com Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, em 2025. Mas recentemente surgiram rumores de que o diretor estaria negociando uma ida para o SBT junto com a esposa.

Sobre o assunto, Boninho tentou desconversar durante a entrevista. “Eu não sei ainda o que vou fazer, estou pensando. Todo mundo fala muita coisa, mas estou pensando”, declarou ele.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.