Glow News – Belo tem mitomania? Conheça transtorno psicológico que pode acometer o cantor

Na última quinta-feira, 28, estreou no Globoplay o documentário sobre a vida do cantor Belo, de 50 anos. Com quatro episódios, a série ‘Belo, Perto Demais da Luz’ convida os fãs do artista a acompanharem momentos marcantes de sua vida, desde a infância em São Paulo até o estrelato, passando pela vida amorosa do compositor e retratando desafios profissionais e pessoais.

Ao dar seu depoimento no documentário, Gracyanne Barbosa, ex-mulher de Belo, abriu o jogo sobre o casamento de 16 anos com o pagodeiro e revelou que ele mente compulsivamente.

Ao Glow News, o psicólogo Alexander Bez explica o caso que pode acometer o cantor Belo. “A mentira, independentemente de estar relacionada a uma possível traição, é um fator extremamente delicado em qualquer relação, pois mina a confiança e pode transformar o relacionamento em algo tóxico”, diz o profissional.

