Glow News – Assim como MC Daniel, veja famosos que ‘engravidaram’ no começo do relacionamento

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 19/08/2024 - 19:21

Bebê a bordo! Na tarde desta segunda-feira, 19, MC Daniel, de 25 anos, e a namorada Lorena Maria, 24, que estão namorando há pelo menos 6 meses, anunciaram nas redes sociais que estão esperado o primeiro filho.

Por meio do Instagram, o cantor e a influenciadora compartilharam um vídeo do momento em que receberam o resultado do exame, confirmando a gestação. “Eu vou ser pai, o maior sonho da minha vida vai ser realizado”, escreveram na legenda da publicação.

Além das felicitações pelo momento especial, a notícia que MC Daniel vai ser papai pegou os fãs dele de surpresa. O Glow News relembra outros famosos que, assim como o funkeiro, também ficaram ‘grávidos’ no início do relacionamento. Veja lista!