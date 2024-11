Glow News – Arthur Aguiar revela faturamento anual milionário como empresário; saiba valor

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 27/11/2024 - 18:18 Para compartilhar:

Arthur Aguiar pode ter sido campeão do BBB22 (Globo), mas hoje fatura muito mais do que os R$ 1,5 milhão que ganhou no reality.

Em entrevista ao G4 Educação durante o evento G4 Valley, o cantor e ator de 33 anos surpreendeu ao revelar seu faturamento como empresário.

“Faturo mais de R$ 10 milhões por ano”, contou ele. O ex-BBB está longe das novelas, e decidiu interromper sua carreira artística para focar nos negócios.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.