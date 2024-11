Glow News – Após Sasha Meneghel revelar ser ‘workaholic’, entenda os malefícios que o vício em trabalho pode causar

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 18/11/2024 - 18:48 Para compartilhar:

A estilista e empresária Sasha Meneghel, de 26 anos, falou sobre sua marca própria, a grife Mondepars, e afirmou que se considera uma pessoa “workaholic“, termo em inglês usado para denominar a pessoa que trabalha compulsivamente. Em entrevista à Forbes Brasil, a filha da apresentadora Xuxa também comentou sobre sua relação com a família e seu casamento com o cantor João Lucas.

“Me considero uma pessoa sonhadora. Sempre fui assim, e acredito que isso veio muito da forma como minha mãe me criou. A família sempre foi uma prioridade para mim, é o meu alicerce. Não sou o tipo de pessoa que gosta de ter muitas pessoas ao redor o tempo todo. Prefiro estar cercada por poucos e bons amigos. E eu sou extremamente apaixonada pelo meu trabalho. É difícil separar a vida pessoal do trabalho, porque estão muito conectados. Recentemente, me dei conta de que sou uma ‘workaholic’”, afirmou Sasha ao veículo.

Em entrevista ao Glow News, o psicólogo Alexander Bez fez alguns alertas e explicou os malefícios que o vício em trabalho pode causar a longo prazo.

