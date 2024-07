Glow News – Após minimizar traição sofrida por Iza, relembre as falas polêmicas de Ratinho

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 16/07/2024 - 12:38 Para compartilhar:

O apresentador Ratinho, 68 anos, voltou a gerar polêmica com suas declarações. Durante seu programa no SBT, na noite de segunda-feira, 15, ele minimizou a traição sofrida pela cantora Iza, que sofreu com isso na relação com o jogador de futebol Yuri Lima, justificando que “mensagem não quer dizer nada”.

“Como aquela IZA é bonita! A suposta amante falou que nunca teve relação com o cara. Ele não traiu ninguém. Mensagem não quer dizer nada. Não houve o coito, a relação. Eu acho que se não aconteceu nada, se não aconteceu a relação, não concluiu a traição. Foi só mensagem de celular”, disparou Ratinho.

Essa não foi a primeira pérola de Ratinho, e pensando nisso, o Glow News separou uma série de falas polêmicas do apresentador.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ