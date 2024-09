Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 15/09/2024 - 9:53 Para compartilhar:

A jornalista Fábia Oliveira revelou que o clima nos bastidores do stande do Globoplay foi de tensão. Isso porque Fernanda Bande e Giovanna Pitel, que protagonizaram uma amizade muito próxima no Big Brother Brasil 2024 e chegaram a apresentar um programa juntas, o ‘Na Cama com Pitanga’, sequer se falaram no primeiro dia do festival, que aconteceu nesta sexta-feira, 13. De acordo com a jornalista, as duas chegaram a se cruzar, mas sem trocar nenhuma palavra.

Fernanda estava no stande gravando o ‘De Lado com a Loba’, programa de entrevistas que será exibido durante o festival na plataforma na Globoplay. Ela foi embora assim que finalizou a gravação, e teria deixado Giovanna para trás, assistindo os shows da noite. Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.