Glow News – Após filha de Virginia e Zé Felipe quase se afogar, veja os cuidados com crianças na piscina

Nesta quinta-feira, 1º, o cantor Zé Felipe passou por um susto ao presenciar o afogamento de sua filha Maria Flor, de 1 ano e 8 meses, com a apresentadora Virginia Fonseca, na piscina da mansão da família em Goiânia (GO). Nos Stories do Instagram, ele compartilhou o momento em que aparece dentro da piscina, de roupa e tudo, após salvar a criança da água.

“A Maria Flor estava empurrando aqueles negócios ali, tem um degrau, começou a afogar. Pulei de tênis e tudo, telefone e tudo. Tá louco. Tem que tomar cuidado”, alertou o filho de Leonardo.

A reportagem do Glow News lista alguns cuidados que os pais e responsáveis devem ter com crianças na piscina. Confira.

