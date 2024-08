Glow News – Após atriz veterana revelar ter sofrido abuso na infância, veja outras famosas que sofreram o mesmo trauma

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 12/08/2024 - 18:46 Para compartilhar:

Durante um debate no Festival de Cinema de Gramado no último domingo, 11, a atriz Cristina Pereira, de 74 anos, chocou a todos presentes no local ao revelar que foi vítima de um estupro na infância.

“É a primeira vez que falo publicamente isso. Aconteceu isso comigo. Tá acontecendo agora com uma porção de meninas. Eu era uma menina de 12 anos, entrando na puberdade, eu nem tinha ficado menstruada. Eu não sabia nada sobre sexo, eu não sabia o que aquele homem tinha feito comigo. É uma coisa horrível”, começou a veterana, que participava de um debate sobre o filme “O Clube das Mulheres de Negócios”, dirigido Anna Muylaert e que tem uma cena de violência sexual.

O Glow News lista outros famosos que, assim como a atriz Cristina Pereira, também já sofreram abuso sexual na infância e falaram sobre o assunto delicado e traumatizante.

