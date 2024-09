Glow News – Antes de ser despejado de sua casa, Mário Gomes enfrentou câncer e ganha a vida vendendo lanches

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 16/09/2024 - 17:28 Para compartilhar:

Na manhã desta segunda-feira, 16, o ator Mário Gomes , 71 anos, foi despejado da mansão onde morava desde 2002, com a mulher e dois filhos. Segundo informações do jornal Extra, a residência localizada em um condomínio de Joatinga, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi para leilão para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que o veterano tinha no Paraná.

A mansão de Mário Gomes é avaliada em mais de R$ 20 milhões e foi arrematada por R$ 720 mil. A batalha na Justiça começou em 2007, época em que o ator se desfez da empresa e ficou devendo salários à 84 funcionários. A dívida era de R$ 923 mil. Para quitar o valor, a Justiça do Trabalho determinou que o imóvel fosse para leilão em 2011. Gomes também estava acumulando dívida de IPTU, que já ultrapassava R$ 100 mil.

