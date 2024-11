Glow News – Antes de Sabrina Sato perder o segundo filho, médica fez alertas sobre gestação da apresentadora

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 06/11/2024 - 17:26 Para compartilhar:

Uma notícia triste pegou a todos de surpresa na tarde desta quarta-feira, 6. A apresentadora Sabrina Sato, 43 anos, que estava à espera de seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes, 27, perdeu o bebê na 11ª semana de gestação.

“O paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 5 de novembro, devido à não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)”, informou o boletim médico do hospital.

Vale lembrar que Sabrina Sato já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle.

Leia a matéria completa no Glow News, parceiro do site IstoÉ.