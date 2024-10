Glow News – Antes de pular da sacada do hotel, Liam Payne enfrentava problemas de saúde mental

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 17/10/2024 - 12:15 Para compartilhar:

Fãs e admiradores seguem chocados e tristes com a notícia da morte do cantor e compositor britânico Liam Payne, ex-integrante do One Direction, aos 31 anos, que foi encontrado morto no hotel Casa Sur, localizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina, na quarta-feira, 16.

Segundo informações da imprensa do país, Liam caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, na capital argentina. As autoridades confirmaram a morte ao La Nación.

Em uma declaração à Associated Press, o diretor de comunicações e porta-voz do Ministério da Segurança de Buenos Aires afirmou que Payne “pulou da sacada de seu quarto”.

Problemas de saúde mental

Durante uma conversa no programa Straight Talking com Ant Middleton, em 2019, Payne revelou suas dificuldades com a saúde mental. Na ocasião, ele confessou que enfrentava pensamentos suicidas há anos.

“Ser famoso é como passar por uma crise de meia-idade. Tenho sorte de ainda estar vivo”, desabafou. Ele mencionou que a luta contra esses pensamentos ainda era um tema delicado. “Não consigo me aprofundar muito nisso. Não fiz as pazes com esse lado da minha vida”, afirmou Liam, deixando claro que a fama trouxe mais desafios do que aparentava.

