Glow News – Ana Paula Minerato pode pagar fortuna de multa por suposta fala racista; saiba o valor

Após ser desligada do posto de musa da Gaviões da Fiel e demitida da Band FM, Ana Paula Minerato pode enfrentar ainda mais penalidades por conta das supostas falas racistas contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Em áudios vazados, a ex-Fazenda conversa com o ex-namorado, o rapper KT Gomez, e questiona o envolvimento dele com a cantora, chamando-a de “neguinha”, “empregada” e dizendo que ela tem “cabelo duro”.

A Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania de São Paulo abriu um procedimento administrativo para apurar o conteúdo da conversa. Os áudios foram atribuídos à modelo, mas a autenticidade deles ainda não foi confirmada.

O processo foi aberto nesta segunda-feira, 25, pela Ouvidoria da Coordenadoria de Políticas para a População Negra (CPPN), com base na Lei Estadual 14.187/2010, que regulamenta os processos administrativos por discriminação racial em São Paulo. Todas as partes envolvidas serão notificadas para apresentar suas defesas.

